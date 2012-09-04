【创业学院】创业致富的十个窍门

古人云：万丈高楼平地起！任何事业都是从小到大，由点滴做起的；在不断总结经验、积累资金的过程中，慢慢发展起来的！万事开头难！下面我们在总结前人的经验的基础上，结合当代社会发展特点，总结出了：个人创业致富十大窍门！希望能对朋友们有所帮助！
从当今社会经济发展特点来看，人们的工作基本上可以如下三种类型：国家公务员、企业雇工人员、自己做老板。他们各有千秋；但是恐怕很多人都想自己做 老板！但是谁都知道，老板有老板的难处，并非人人都能做老板，真正做一个赚钱的老板、做一个事业有成的老板是需要勤奋和智慧的。
1、将创业资金数额减到最低。
别举债，别投下家庭储蓄，成功机会只有20~30％的新事业，不值得你这样冒险。你计划的事业要由现有的构想和你个人才华及专长做起，而且只需要少许现金。
2、学习销售自己。
身为小企业经营者，人们买的是你，不是你的产品。只要你知道如何销售自己，初期投资并不需要准备大笔资金。开业三十天内，你就可以找到客户，现金60天内就会进来，帮助推动业务成长。
3、对客户要大方。
新事业不宜对顾客收费过高。以我的作法，甚至提供免费服务给顾客，让他们知道我能做什么。就算后来没有签约，他们也会介绍其他付费客户给我。有时，你得用小鱼钓大鱼。
4、开始时最好能由家中直接提供产品或服务。
我曾在卧房一角，以一桌、一椅、一台小电脑，开创顾问公司。五年内，公司收人超过五十万，有自己的办公室和十二位员工。一切从小规模开始，逐渐扩大。
5、从第一天开始，一切电脑化。
打字机及人工作业方式，在目前市场上已无竞争力，书信往返、会计、市尝文书、销售都不例外。从第一天开始营业即要使用电脑。
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