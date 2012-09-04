小包子如何卖到10亿

2011年总营业额达7亿元人民币；2012年将超过10亿元。计划5年内销售额突破30亿。

每个人都在包子铺里买过包子，但你考虑过包子铺一年能产生多少效益吗？

来自上海的巴比馒头（包子和馒头在上海统称馒头），就将传统的小包子做出了大生意。2011年，其门店总营业额达7亿元人民币，预计2012年将超过10亿元。董事长刘会平的计划是5年内销售额突破30亿，门店数达到3000家。

包子、馒头作为中国传统早餐食品，多见于零散的路边或社区早餐店，绝大部分是个体经营，口味各异，不成规模，更谈不上品牌化经营。巴比馒头的成功，就在于 它将早餐包子做成了大家耳熟能详的品牌，实现了标准化、连锁化经营。在早餐的外卖经营模式中，目前还没有其他品牌达到这样的规模，巴比是这个行业名副其实 的领军者。

刘会平的创业之路并非一帆风顺。他来自安徽，20岁不到就离开家乡做面点生意，由于缺乏经营管理经验，刚开始的生意一直很惨淡。1998年，他来到上海，继续做面点，起初状况也不好，店铺开了关、关了又开。

但他一直没有放弃，一直在改进配方、总结经验，直到2001年，这些年积累的经验见到了明显效果，南京路上的点心店逐渐火了起来，并且在2002年开出了第二家、第三家店。

2003年，巴比馒头正式诞生。刘会平在这一年确定了品牌化、连锁化的经营思路。这个想法来自他对麦当劳、肯德基的思考，“麦当劳、肯德基无非就是汉堡加 可乐，它就能做到在全球开连锁店。中国的包子并不比汉堡差，完全可以像麦当劳一样，实现品牌化、连锁化经营。关键不在产品，而在于用什么样的理念、管理方 法去经营。”多年经验和对麦当劳的研究，让他意识到了这个行业的巨大空间，于是开始进行品牌策划，并着手解决产品的标准化问题。