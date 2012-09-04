【创业学院】理查德·布兰森：创业成功五步骤

维珍（Virgin）品牌的创始人理查德·布兰森

1.享受你所做的。创业很难，要享受过程。不要幻想创建帝国；2.产品和服务必须与众不同；3.让那些为你工作的人自豪；4.做 好的领导，学会倾听，不专断，必须要善于表扬人，不公开批评，脾气不失控，公司应像家；5.不呆在办公室，多出去见员工和客户，用笔记下好建议。