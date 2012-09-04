首页 > 创业频道 > 创业学院

【创业学院】理查德·布兰森：创业成功五步骤

2012-09-04 15:40 作者：理查德·布兰森来源：中国企业家网 评论(0)T|T

维珍（Virgin）品牌的创始人理查德·布兰森

1.享受你所做的。创业很难，要享受过程。不要幻想创建帝国；2.产品和服务必须与众不同；3.让那些为你工作的人自豪；4.做 好的领导，学会倾听，不专断，必须要善于表扬人，不公开批评，脾气不失控，公司应像家；5.不呆在办公室，多出去见员工和客户，用笔记下好建议。

——维珍（Virgin）品牌的创始人理查德·布兰森（全世界最引人注目的”嬉皮士资本家”，曾驾驶热气球飞越大西洋和太平洋）

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

热点排行

热点文章热评文章