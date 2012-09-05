【创业学院】为什么大部分创业公司都活不过5年？

是否绝大部分创业公司都活不过5年，哪些原因让创业公司走向倒闭? 知名企业家、领先控股集团董事长——李建新博士提醒青年创业者“创业有风险，投资需谨慎”。并就此，与广大创业者共同分享一篇精彩文章。希望广大青年创业者引以为鉴。

1.技术不等于产品，产品不等于商品。从技术到商品，需要走很远，而从一个想法要到能被人认可，到能产生实际的价值和收入、利润，恐怕是一样的远。

有些人高估了自己的能力，低估了要遇到的困难，从团队到竞争到收入，再加上5分钟热情的消散，90%的公司都倒在这前几步没走好上了。

先想好自己创业为的是什么。再把能力÷2，资源÷2，困难×2加起来，再去琢磨是否可行。尤其要从你的目标用户群那里获得真实的反馈。

2.如果打工是一种修行的话，那创业更是一种扒皮级别的修行，哪怕一夜白头。你打工，干得不好大不了换一家，创业恐怕没有回头路可走，开始了就只有 做下去，而且有好的伙伴还好，没有伙伴或者伙伴离你而去，更是要自己扛住所有的压力和痛苦。到时候员工不认可你，家人不理解你，痛苦与沮丧的滋味无人可分 担，对人的意志真的是一种考验。

这个和性格有必然的联系，凡是求稳的人，创业前最好是想好了最坏的结果再去创业。个人觉得比较好的办法是，放松心态，在过程中求升级，即使失败了也别觉得是包袱。

总结一下。

1.开源节流，钱一定要花在刀刃上，能节省的尽量节省，手里有更多的钱才能做更多的事，走更远的路。

2.务实，想到一个点子，或是看到一个商机，首先是看看自己有多少资源，多大的能力，能做到多大，能做到什么程度，然后再决定要不要做。

3.生存永远比发展重要，都不能生存了还谈什么发展。

4.合作伙伴，不到万不得已不要引入外来资金，不要轻易选择合作伙伴。

为什么有的创业失败而有的成功，这里做个总结。

一、要相信项目，相信自己。连自己做的项目都不相信，要及早回家，留多一分钟都是浪费青春。连自己的能力都不相信，如何能让伙伴信任你?

二、执行力永远是第一位。睡觉想想千百条，早上起来还那样。一个方案执行好了，比十个计划强。创业者要自问，别人做两天的事情，自己一天能否完成?不能的话要自省，连一个好员工都谈不上，莫谈创业。

三、无计划，是瞎子。上个月做了什么，下个月要做什么，为什么要这样做?高级点的员工都要想这个问题，更何况是公司的合伙人。想好了，想清楚了。

四，“说着容易，做起来难啊，不信你来做?”这是一句话，是一句很多人说的话。创业者，绝不能说这样的话!每位创业者，都要有勇气迎接最困难的挑战。你做的事情，员工也能做，那就让员工做好了。困难的都给伙伴做了，伙伴也就没有跟你合作下去的必要。

五、杜绝条件不成熟论。所有的条件都成熟了，这件事就用不着你来做了。大有大的做法，小有小的做法，聪明的有聪明的做法，笨有笨的做法。创业者就是要创造条件，创造条件的能力越强，创业成功的希望越大。

六、只会抱怨最可怕。抱怨不可怕，只会抱怨最可怕!创业是摸着石头过河，压力、质疑、沮丧、愤怒、消极时时刻刻会出现。抱怨之余要记住，该是你做的事情，还请你做好，做好之余，还是要尽自己的能力帮助团队成员。最忌本分未做好，吐沫四溅。

七、危机感不足，时间观念不强。温水煮青蛙的故事大家都听过。可是有多少人问过自己，自己现在是不是就在锅里待着呢?

八、投机心理不可取。做事情最忌讳猜测，自认为是，想当然。不做准备，不做功课。如此创业和买彩票没什么区别，上头条的都是那千万分之一，不要被别人的成功蒙蔽了眼睛!

九、认错容易，改错难。说出自己的不足和错误很容易，短则3秒，长则3天。要不断吸取教训，不断进步，难。心中要有一面镜子，照一照一个月前的你，照一照一年前的你!

十、和谐社会论，中国式虚伪。和谐创业，和气收场。生得和气，死得和谐!一个团队中如果没有人来指出你的缺点，而你看见别人的缺点也无动于衷，等于自杀!引用第一条结语：要及早回家，留多一分钟都是浪费青春。场下是朋友，场上是战友，容不得中国式虚伪。