职业网店装修师年赚50万

“80后”、50万、14小时，这几个数字简单地勾勒出一名网店装修师的形象：1983年出生，靠卖装修模板一年收入50万元，每天工作超过14个小时。

眼下，网购的飞速发展让买卖双方对“购物环境”的要求越来越高，网店也需要如实体店铺那样精心装修一番以博取眼缘，网店装修师应运而生。

有视觉冲击力的店铺招牌、方便的商品筛选功能、醒目的促销活动入口，消费者直观看到的这些细节背后，凝聚着网店装修师的劳动成果，而这个群体的工作状 态也证明——互联网掘金，充满无限可能，同时也存在传统领域所没有的烦恼，比如一个“小号”的骚扰和欺骗，足以让你白忙活一场。

开发模板卖给淘宝店主

晚上9点，徐汇区华泾路上一处创业园区的商用小楼二层，灯火通明。史永雷一边等着吃泡面，一边盯着电脑屏幕，思考着装修一款店铺的颜色修改问题。他是一名资深的网店装修师，200G的硬盘空间装满了设计素材、样图和成品。

“这背景颜色太浓重，商品反倒不突出了，不行。”他点开一个食品网店的详情页，对身边的搭档刘振兴和梁蛟说。视觉设计、用户体验、后台编程，这三个“80后”分工明确，联手开发着网店的各种装修模板，然后卖给淘宝的店主。

随着网上购物的快速发展，卖家越来越多地注重店铺的视觉效果和用户体验，比如有冲击力的店招、方便的商品筛选功能等，为的是让买家能多停留片刻，激发出购买冲动。这就像实体商店一样，怎样的装修既让人愉悦又充满个性，店主的需求催生了网店装修师这个群体。

刘振兴的三人团队就是淘宝网“卖家装修市场”里的认证装修师，他们目前推出的装修模板有20多款，总用户数将近一万人。目前，他们销量最好的是一款女 装类装修模板，因巧妙地添加了宝贝分享功能，可供店主了解顾客的购买偏好，其从今年6月30日至今已被700多家店铺购买。以单价328元来计算，单靠这 一套模板两个月就已入账23万元。

“一年的收入差不多有150万，三个人分。”该团队成员、29岁的陕西人刘振兴一脸平静地对记者说，这是扣除了30%的平台提成后的年收入。按规定，对于入驻“卖家装修市场”的实名认证设计师，每卖出一套模板的收入，淘宝网和他们进行三七分成。

150万元这个数字在该平台上名列前茅，在网店装修市场这座金字塔上，刘振兴的团队算是处于塔尖群体中，购买他们模板的不乏知名服装品牌的官方旗舰店。据他了解，处于中层的装修团队每个月估计能有万元左右的收入，而最底层的一年只能赚上5000元。

平均每天工作超14小时

刘振兴选择的是走高端路线，他们设计的风格功能多，表现力强，定价相应也高，一般每套价格在三五百元；而另一部分装修师希望薄利多销，只针对扶植版或 标准版旺铺推出模板，功能简单，定价只有三五十元。“其实还是挺辛苦的。”晚上9点多的办公室里，刘振兴点上一根烟，略显疲惫地靠在椅背上，独自感慨道。 他指了指正在远处埋头编写代码的搭档说，平时他几乎跟妻子说不上一句话，他妻子早晨6点上班，他还没起床，半夜回到家，妻子已经睡着了。

刘振兴说，虽然实际制作一套模板的平均时间在10天左右，但前期需要收集、评估大量创意，后期要做持续的客户服务，“很多事情要做”，平均每天的工作时间超过14个小时，忙起来就忘了吃饭。

有时，电商平台看到市场上缺乏某一类商品的装饰模板，会从一批做得好的设计师中挑选，弥补市场空白。为了抢到订单任务，“我们就得熬通宵，争取脱颖而出。”刘振兴说。

陶颖（化名）对此也深有同感。这位暂居贵阳、曾为门户网站博客设计过模板的装修师每天坐在电脑前的时间超过10小时，和其他三人一起在工作室里设计、 写代码、测试、用户体验。而他们目前正处于起步阶段，只在“装修市场”上线了食品和“中国风”两个高端模板，卖了3000多元，“等到作品形成规模了，付 出的精力会更多”。