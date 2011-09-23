那些曾对大学说“不”的美国富豪（图）

美国400富豪榜上白手起家的富豪中，有几位具有这么一个共同点：他们或没有上过大学，或中途从大学退学。有人会说这引出了一个将持续萦绕下一代创业者的问题：正规教育是否必要？

一些人的观点是，你要么去创办一所专注于培养创业精神的大学，要么就不要强迫创业者接受传统模式的教育。而另一些人认为教育是至关重要的，尽管一些高校缺乏针对创业的课程训练，正规教育对于创业者来说仍是有所助益的。

另外，还有人强调这样一种培训对于创业者的重要性：创业的“世俗智慧”对成功的希求，对精通业务的渴望，以及边做边学、勤奋不辍的毅力。

富豪榜上一些白手起家的富豪们，则各有各的故事。

从大学辍学的富豪

大卫·格芬

大卫·格芬（DavidGeffen）以55亿美元的净资产跻身榜单；资产来源为电影和音乐。他的公司梦工厂动画公司（DreamWorksSKG）开发并制作电影、游戏和电视节目。从德克萨斯大学奥斯汀分校辍学的格芬得以卖掉其先前创办的公司，卖价高达5.5亿美元。