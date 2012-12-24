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蒋介石后人今何在 远离政治频出花样美男

2012-12-24 09:35 来源：新华网 评论(0)T|T

蒋氏家族中第二代蒋经国、蒋纬国、第三代蒋孝文、蒋孝武、蒋孝勇，蒋家三代六个男人都已经作古（除了刚归宗认祖的章孝严和已去世的章孝慈外），留下一门六位寡妇，不胜凄凉。

蒋经国曾希望通过“梅兰菊”、“松柏常青”的涵义，延续蒋家第四代的血脉，蒋家第三代长子蒋孝文有一女蒋友梅，次子蒋孝武与前妻汪常诗有女儿蒋友兰、长子蒋友松，三子蒋孝勇的儿子是蒋友柏、蒋友常与蒋友青。

蒋家第四代子孙目前大多从商或学习艺术，很少有人涉足政治，除了章孝严、章孝慈子女留在台湾工作学习之外，其它的子孙大都散居海外，远离台湾。如今，蒋家后代中除了章孝严依然活跃在台湾政坛外，其它人都远离政治，在文化、艺术界发展。

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