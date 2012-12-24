揭宋美龄一生到底有多少财富？

美国《时代周刊》封面上的宋美龄

说起举世无双的宋家三姐妹，有句评语：“大姐爱财，二姐爱国，三妹爱权。”确实，大姐宋霭龄追随丈夫——晋商理财家孔祥熙，怎能不爱财？二姐宋庆龄追随丈夫——革命家国父孙中山先生，怎能不爱国？三妹宋美龄追随丈夫——民国委员长、大总统蒋介石，怎能不爱权？她们各自走完了特立独行的人生旅程。其中，宋美龄(1897—2003年)寿命最长，跨越了三个世纪。这三姐妹提供给后人永远说不完的话题。本文讨论的话题是个谜团——宋美龄一生财富知多少？106岁去世的宋美龄没有留下任何回忆录或自叙传。生前，常有人劝宋美龄写点文字或口述历史，但都被她婉言谢绝。宋美龄没有子女，在台湾和美国两地也没有留下产业。晚年伺候她的孔家大小姐孔令仪(孔祥熙和宋霭龄的长女)表示：“老夫人身后只留下12万美圆存款。”对于孔令仪在宋美龄追思会上所传布的淡泊名利的形象，许多知情者认为不可尽信。但是宋美龄一生各个时期，她的经济状况还是有蛛丝马迹可寻的。