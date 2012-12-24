揭宋美龄一生到底有多少财富？

美国《时代周刊》封面上的宋美龄
说起举世无双的宋家三姐妹，有句评语：“大姐爱财，二姐爱国，三妹爱权。”确实，大姐宋霭龄追随丈夫——晋商理财家孔祥熙，怎能不爱财？二姐宋庆龄追随丈夫——革命家国父孙中山先生，怎能不爱国？三妹宋美龄追随丈夫——民国委员长、大总统蒋介石，怎能不爱权？她们各自走完了特立独行的人生旅程。其中，宋美龄(1897—2003年)寿命最长，跨越了三个世纪。这三姐妹提供给后人永远说不完的话题。本文讨论的话题是个谜团——宋美龄一生财富知多少？106岁去世的宋美龄没有留下任何回忆录或自叙传。生前，常有人劝宋美龄写点文字或口述历史，但都被她婉言谢绝。宋美龄没有子女，在台湾和美国两地也没有留下产业。晚年伺候她的孔家大小姐孔令仪(孔祥熙和宋霭龄的长女)表示：“老夫人身后只留下12万美圆存款。”对于孔令仪在宋美龄追思会上所传布的淡泊名利的形象，许多知情者认为不可尽信。但是宋美龄一生各个时期，她的经济状况还是有蛛丝马迹可寻的。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|