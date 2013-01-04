揭秘历史上那些被“诅咒”的珍宝

“珍珠泪”王冠( The Cambridge lovers Knot Tiara)——感情不顺的源头？ 戴妃说过：如果女人只能拥有一颗珠宝，那必定是珍珠！还记得戴安娜王妃在众多场合让人印象深刻的珍珠王冠吗？它因造型像女人的泪滴，得名“珍珠泪”。这顶王冠设计巧妙，顶部可自由拆卸，原本是玛丽王后委托珠宝商Garrard仿制她祖母剑桥夫人制造的，传到戴妃手里的时候顶部的珍珠被改成了钻石，拆下来的部分珍珠改成相配的耳环项链。

然而这顶王冠像是在佩戴者身上下了诅咒，凡是拥有它的女人都不会拥有好的感情归宿！果不其然，戴安娜和查尔斯的婚姻充满了痛苦和泪水，“风中的玫瑰”最后更是香消玉殒。