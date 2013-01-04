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养生：盘点14个最能迷惑人的癌症前兆

2013-01-04 08:51 来源：生命时报 评论(0)T|T

癌症早期症状具有很强的欺骗性，有些甚至会被误认为其他疾病，从而耽误治疗，抱憾终生。近日，《印度时报》载文，盘点出“癌症的14大症状”，以提醒人们注意。

1。体重莫名骤减

体重在几个月中明显降低，而且原因不明，应注意胰腺癌、胃癌、食道癌或肺癌。

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