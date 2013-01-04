都是豪车控 中国“富二代”豪车PK

如今越来越多的富二代、官二代、星二代进入人们的眼帘，下面这些“富二代”们都接管家族生意，财经界的红人，那他们的座驾又是怎样呢？

“俏江南第二代领导人”汪小菲

年龄：28

出生地：北京

教育：硕士(法国)

主要公司：俏江南餐饮集团

财富：未知

1981年出生的汪小菲，现任俏江南集团执行董事，主要负责俏江南的海外、设计以及时尚创意等工作。张兰并未如同大部分中国第一代富豪一样将儿子雪藏，汪小菲作为“80后”出生的中国“财富二代”代表人物，已经开始高调出现在媒体的面前。从汪小菲学成归国加入俏江南，不过短短4年时间。

汪小菲座驾：兰博基尼

汪小菲的座驾也透露出他对生活独特的感觉，橙黄色的兰博基尼盖拉多，从车型上看，这款盖拉多其实很像是一款老车型，而这款车的设计精妙之处就在于它的细节。该车配备了全新的悬挂和铝制结构，要想达到更出色的性能，还可以选配价值5200美元的Cordelia轮毂。