跨三个世纪的传奇女子 揭为何宋美龄蒋介石不合葬

“上帝让我活着，我不敢轻易去死，上帝让我去死，我决不苟且地活着。”
而今，宋美龄跨过三个世纪，走完了漫长的人生旅程，绝代风华随着她的驾鹤西去而成为永远的回忆，但她身后留下的种种疑团却无法烟消云散，让人们久久猜测……
谜团一：为什么不回台湾安葬？
在106岁生日之前，由于宋美龄的身体状况已经非常不好，所以当时即有宋美龄身后事的种种传闻向外发散。这些传闻都没能得到证实，但有一点却是肯定的，那就是她希望自己死后不回台湾安葬。为什么会有这样的要求，外间有诸多的传说。
一种说法是笃信基督教的宋美龄以前曾经表示，一切都将交给上帝，身后不会随同蒋介石合葬在台湾。没有人知道她为什么执意不回台湾，但有分析人士称，蒋介石和蒋经国逝后一直没有下葬，这可能跟蒋介石一直想叶落归根回大陆有关。蒋纬国指出，蒋介石生前选定在南京紫金山、枋山、四明山三个地点，蒋经国则希望归葬浙江奉化母亲的墓旁。当时作为蒋家第三代惟一合法代言人的蒋孝勇，则坦白称移灵是家务事，蒋家有蒋家的处理方式。
第二种说法是宋美龄希望叶落归根。因为位于上海的宋氏墓园，除了有宋氏三姐妹的二姐宋庆龄的墓地，宋氏三姐妹的父母也都是安葬在这里。因为受限于两岸的政治因素，宋美龄一直无法亲自到墓园祭拜父母，所以几年前她特別委托别人代她献花致意。因此有人推测，宋美龄可能在身后选择和父母一起长眠在上海的宋氏墓园。
第三种说法是美国纽约侨界传出的，声称宋美龄已经在当地买好一块墓地，作为自己的安葬之地。由于宋美龄已表明死后想葬在纽约，纽约上州芬克里夫墓园已备好宋美龄的室内墓地。
尽管宋美龄的长眠之地众说纷纭，但外界相信年事已高的她心中早已经做了妥当的安排。
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