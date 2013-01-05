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买房看风水：十种房子白送都不能要

2013-01-05 08:35 来源：红网 评论(0)T|T

如果你开始准备买房子，在选购房屋的时候，如果发现有下列几种情况，需要直接淘汰，尽量避免以下不良状况格局的房子影响自身的运势。

白送都不能要！十种让人郁闷的房子风水(组图)

白送都不能要！十种让人郁闷的房子风水(组图)

一、如果房子大门朝向宅主的凶方，大门是房子主要的进气口，每天进的都是晦气，家人住在里面，如何能旺呢！无论房子本身的风水多好，因为不合宅主的命理，都不用考虑，就应立即淘汰。

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