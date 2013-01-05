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商业大佬们的婚姻密码：强势马云搭柔顺妻子

2013-01-05 08:35 来源：21世纪网 评论(0)T|T

一位家庭研究学者这样说过，财富婚姻中的创业夫妻关系最为稳固，这种地位不会轻易就被光凭漂亮脸蛋和温柔性格的人所取代。所以，真正的富豪圈并不一定遵循“男人有钱就变坏”的法则，那可能只是暴发户的心态。富人圈中夫妻恩爱一辈子的例子也比比皆是。

富豪们的婚姻大抵有4种类型，其一麻雀变凤凰，如邓文迪嫁给传媒大王默多克。嫁给无论在财富、地位，还是才智、阅历方面都远远超过自己的男人时，通常会有两种结果，一种是自己各方面都不够承担这样的豪门婚姻，享受富贵的同时却抵挡不住权势的压力；另一种，就是像邓文迪那样，借助婚姻带给自己的超级平台施展拳脚，享受财富和权势的同时，利用财富和权势为自己插上翅膀，这样的婚姻是双赢。

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