盘点一生一定要去的中国十大最美村落

贵州西江千户苗寨：壮观的村落
千户苗寨
西江千户苗寨，位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县东北部的雷公山麓，由十余个依山而建的自然村寨相连成片，是目前中国乃至全世界最大的苗族聚居村寨。西江有远近闻明的银匠村，苗族银饰全为手工制作，其工艺具有极高水平。西江是一个保存苗族“原始生态”文化完整的地方，是领略和认识中国苗族漫长历史与发展的首选之地。西江牯藏节、苗年，闻名四海，西江千户苗寨，一座露天博物馆，展览着一部苗族发展的史诗，成为观赏和研究苗族传统文化的大看台。
千户苗寨景色
寨内吊脚楼层层叠叠顺山势而建，又连绵成片，房前屋后有翠竹点缀。吊脚楼多为三层，基座以青石、卵石垒砌，一层圈养牲畜，二层住人，三层为粮仓。
居住层有长廊，围有木栏，设有长凳，苗家姑娘多在此挑花刺绣，人称长廊木凳为“美人靠”。
苗寨以青石板路串连，枫树成林，枫香扑鼻。西江位于贵州凯里市的东南，从雷山路口折向东北，是凯里周围规模最大的苗寨，约有1000多户人家，所以称为“千户苗寨”。
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