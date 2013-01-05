揭秘央视春晚总导演哈文神秘家庭背景

2012年7月26日，2013央视蛇年春晚剧组成立，哈文再任央视春晚总导演。此消息一出，人们议论纷纷，这个能担任两次春晚导演的女人究竟有何魔力？高官的女儿、央视著名主持人李咏的妻子都为哈文增添了一丝神秘色彩。下面小编就为大家揭秘真实的哈文。（本文来源：光明网 北京晨报 南宁晚报）