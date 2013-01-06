盘点央视20位名嘴的真实学历

作为百姓的我们，一直对央视主持充满好奇。就比如他们能赚多少工资，他们的背景是什么，他们的家庭生活是怎样的，他们的儿女长什么样子…等等。今天带大家去瞅瞅站在央视大舞台威风凛凛的央视主持都是什么学位。

毕福剑：毕业于北京广播学院电视导演专业

1976年至1978年：辽宁新金县太平公社唐房青年点插队。辽宁新金县太平公社文艺宣传队。

1978年至1985年：(北海舰队)国家海洋局第一调查船大队服兵役。曾任放映组长，俱乐部主任，副航海长，青年干事，团委书记。

1985年至1989年：北京广播学院电视导演专业就读。

1989年6月至今：中央电视台文艺部任导演，1997年创办《梦想剧撤栏目，任制片人，兼节目主持人。

1994年参加大型电视连续剧《三国演义》拍摄，任主摄像之一。

1995年随“中国首次远征北极点科学考察队”去北极。利用暑假，五一、十一、元旦等假期，制作了非常受观众欢迎的“暑假七天乐”“五一七天乐”“十一七天乐”“元旦七天乐”等。