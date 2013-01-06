赵本山与徒弟们的那些事 将带谁上蛇年春晚?

黄圣依跪拜赵本山

算起来,黄圣依应该是赵本山老师的第66个徒弟了,这数,挺吉利。

2012年10月，青年演员黄圣依因跟本山传媒合作拍摄电视剧《第22条婚规》登上刘老根大舞台,跟剧中的“男朋友”宋小宝合作表演了节目后借势直接在台上跪拜赵本山为师,成为了赵老师的一名新徒弟。

消息传出各方评论不一,但比较直接的反应都是一个:赵老师怎么又收徒弟了?言语之间难以隐藏戏谑之情。（人民网文化频道综合编发 文字来源：新华每日电讯 羊城晚报 华商晨报）