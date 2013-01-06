美貌智慧兼具 盘点中国12大成功的海归美女

美女海归杨澜、马东敏、陈鲁豫等除了拥有漂亮的脸蛋，还有高学历和令人羡慕嫉妒恨的才华，不妨看看她们都在哪里留学？
阳光媒体投资控股有限公司主席
毕业院校：北京外国语大学；美国哥伦比亚大学
留学国家：美国
1990年2月，中央电视台《正大综艺》节目在全国范围内招聘主持人。杨澜以其自然清新的风格、镇定大方的台风及出众的才气逐渐脱颖而出。但是，由于她长得不是太漂亮，在第六次试镜时还只是在“被考虑范围之列”。
杨澜知道后，就反问导演：“为什么非得只找一个女主持人，是不是一出场就是给男主持人做陪衬的？其实女性也可以很有头脑，所以如果能够有这个机会的话，自己就希望做一个的聪明主持人。”
“我不是很漂亮，但我很有气质。”就是因为杨澜这些话，彻底打动了导演。毕业后，杨澜正式成为《正大综艺》的节目主持人。直到现在，杨澜也一直坚持主持人不一定非得漂亮，女人的头脑更重要。
1990年从北京外国语大学毕业后，杨澜进入中央电视台，成为《正大综艺》节目主持人，在事业蒸蒸日上之时，选择了远赴美国哥伦比亚大学留学。回国后，加盟凤凰卫视，主持名人访谈节目《杨澜工作室》。
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