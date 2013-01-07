图揭领导人千金：马英九女儿最美 普京女儿最神秘

在最近某媒体票寻全球各国各地区领导人千金”中，台湾地区领导人马英九的大女儿马唯中被评为“全球各国各地区第四美的领导人千金”，媒体形容她脸蛋清秀，行事低调，很受到台湾民众欢迎。

马唯中，1980年出生，射手座，马英九长女，台湾地区的"第一千金"。在最近某媒体票寻全球各国各地区领导人千金”中，台湾地区领导人马英九的大女儿马唯中被评为“全球各国各地区第四美的领导人千金”，媒体形容她脸蛋清秀，行事低调，很受到台湾民众欢迎。马唯中第一次出现在镜头前，是在高中毕业典礼时，除了因为成绩优异、从当时的台北市长陈水扁手中拿下市长奖，还因为她身材高挑、皮肤白皙，着实让媒体惊艳不已。

2005年，马唯中自美返台为爷爷马鹤凌奔丧时，清丽脱俗的模样再度成为媒体镁光灯捕捉的焦点，还有网民形容她像日本明星广末凉子。其实，在马鹤凌眼中，马英九的两个女儿是一"正"一"奇"。"正"是指马唯中正直、很有责任感;"奇"则是指马元中个性"稀奇古怪"。据台湾媒体报道，马唯中高中毕业时，原本曾被推选上台湾大学动物系，结果遭外界质疑是特权，她率性放弃，并申请到哈佛大学就读，并在纽约大学完成硕士学业后，便留在美国艺术家蔡国强工作室工作至今。马唯中给人一种冷酷的感觉，甚至马英九还曾打趣地说：“不能说大女儿的事，因为怕接到质问的电子邮件;不能说小女儿的事，因为怕她不打电话给我。”