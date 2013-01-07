月薪和房价对比 评中国买房最难城市

拿自己的收入和当地房价作比较，仅此而已，你不用去考虑很多诸如物价、消费水平等因素，只要自己的月收入高于或等于房屋平均单价，那么在当地就算不错的收入，属于中等偏上了。比如在西安挣4000元，那么这个档次水平相当于在北京8000元。

上海

上海：普通住宅均价已破20000~30000元，所以在上海月工资税后20000元以上算偏高工资。别墅卖2亿元，属于豪宅，不能作为比较对象，上海的收入比北京稍高些，但高得不是很多，没有差别，目前大多白领月收入在税前7000~10000元之间，月薪是房价的1/3.