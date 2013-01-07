养生：20个健康生活方式远离癌症

大部分癌组织并不是一夕之间无缘无故长出来的。癌症的形成在很高程度上是可预计的，是几十年的健康恶化过程的最终结果，但是，只要在你的日常生活中引入一些简单的小变化，就能以惊人的程度减少罹患癌症的风险。以下是29个很棒的建议，赶紧学习一下吧！

1、吃一点泡菜

一项芬兰的研究表明，在腌制泡菜过程中经历的发酵过程会产生好几种抗癌的成分，包括ITC(异硫氰酸酯)，吲哚以及莱菔硫烷。但在吃泡菜前，别忘了好好冲洗它们，以减少摄入硫酸钠等成分。

2、如你所知的，多吃花菜(有的地方叫菜花)和西兰花，但是不要微波它们

花菜是超强抗癌的食物，你应该经常吃它们。但要注意：一项西班牙的研究表明花菜经过微波会损失97%的抗癌成分。所以，你可以蒸花菜，生吃花菜，或者用来做汤做色拉，但千万别微波。