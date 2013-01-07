揭秘亿万富翁身边的女人 看她们是如何迷倒富豪

这些亿万富翁的妻子可不是胸大无脑的女人。除了拥有这世上大把的金钱，她们还会去写小说，开公司，编辑杂志以及做律师。她们除了具有聪明的大脑和企业家才能，许多还十分迷人。她们中有天才美女达莎·朱可娃，也有好奇心强的沙特阿拉伯时尚公主Ameera，难怪亿万富翁们愿意同这些不可思议的女性交往。
达莎·朱可娃正在同亿万富翁、俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇交往。
杰出之因：达莎是一名企业家，杂志编辑以及时装设计师。她开了一家现代艺术博物馆，此外，最近她的时装品牌宣布同Urban Outfitters合作。
斯坦福妮·森莫嫁给了亿万富翁皮特·布兰特。他们夫妻几年前闹过矛盾，最近重归于好。
杰出之因：森莫曾是一名的超模，她登上过《时尚》杂志封面以及《体坛画报》关于泳装的期刊。她的倩影也常出现在电视和电影中。
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