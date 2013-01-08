世界十大最差旅游城市出炉

美国CNN网站评选出“全球最遭游客厌恶的十大城市”榜单，悉尼、巴黎、洛杉矶等大城市均“不幸”上榜。看看网友们评选的理由，可谓五花八门，其中不仅夹杂着“厌恶”，更有许多“爱恨交加”的情绪。如果你也去过以下这些城市，是否也有类似的想法呢？

厌恶理由：犯罪、毒品、破旧衰败的城市面貌、追着游客兜售货物的小贩……这就是伯利兹城的真实写照。在伯利兹城，游客到了晚上都被警告要避免外出，因为当地的治安状况确实连当地人都会心惊胆战。当地的交通枢纽也“一塌糊涂”，被游船乘客评为“世界最差”。

伯利兹城

点评：伯利兹城在哪儿？伯利兹城是中美洲国家伯利兹的首都，国土与墨西哥和危地马拉接壤。就风景来说，伯利兹拥有世界第二大堤礁以及许多玛雅遗迹，还有八大野生动物保护区，其中美洲虎和红脚鲣鸟保护区为世界仅有。不过，即使再有吸引力的风景，如果治安环境不好也无法吸引游客，伯利兹首都城市内的确存在着许多负面问题，对于当地发展旅游业是难以解决的困扰。