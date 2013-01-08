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揭秘金正恩十个不为人知的秘密

2013-01-08 09:23 来源：发展论坛 评论(0)T|T

1。教育尽管朝鲜很封闭，但金正日曾化名“Pak Choi”就学于瑞士伯尔尼的一所英语语言学校。他以前的同学作证说金正恩曾经就读过Gumligen国际学校和Liebefeld公立学校。

2。害羞金正日5岁时曾谋害自己的兄弟，而金正恩与其父不同，他是个腼腆的好孩子。

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