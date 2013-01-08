航空母舰上吃什么？揭秘各国航母菜单

这位尼米兹号航母上的大厨在为参观航母的来宾准备美食。

中国文化讲究“民以食为天”，对于军队来说，能否吃得饱、吃得好，更成为维持部队战斗力和士气的关键。而航母经常要在陌生海域航行数月，因此，“吃什么”成了重要问题。最近中国海军网刊登了几张中国舰母“辽宁舰”官兵就餐和炊事兵做饭的照片，又让读者对航母这种大型舰艇的“吃饭”问题产生了浓厚的兴趣。那么在航母上，到底吃得怎么样呢？

打开航母菜单

美国航母

炸鸡腿、火腿、肉排、时蔬水果、沙拉、甜品、冰淇淋、各种饮料一应俱全。厨房还会定期给官兵们“改善生活”，供应龙虾、螃蟹、特等牛排等“主厨推荐菜”。风平浪静时，官兵们会把舰载机“请到一边”，在甲板上举办露天烧烤派对。

法国航母

每日三餐官兵们都能享受到3种开胃菜、一块牛排或鱼排、两种蔬菜沙拉和3种饭后甜点等美食。餐厅外的主要舰员休息区，还设有自动售货机，可以买到啤酒、果汁及矿泉水等饮料。

印度航母

饭菜虽无美国的丰富与法国的精致，但同样可口。主要以鸡鸭、鱼虾和羊肉为主，配有番茄、洋葱、土豆、茄子、菜花等多种蔬菜，当然多以咖喱挂帅。另一种常见食物是印度烙饼，因制作简单、味道香甜，深受官兵们喜爱。

美国核动力航母每月要用掉72000个鸡蛋。

美国航母日均吃掉数万美元

无论在哪个拥有航母的国家，航母都集中了一国海军的精英力量，因此他们的饮食需求总是能得到尽可能的满足。例如美军的核动力航母餐厅里，各种食品一应俱全；法国“戴高乐”号上配给标准远在一般军舰之上，每日三餐，舰员都能享受牛排鱼排、蔬菜沙拉和甜点；印度航母上主要以鸡鸭、鱼虾和羊肉为主，配有多种蔬菜。在海上生活，航母的饮食供应可说是极为丰富，远超过一般舰船，仅次于顶级的豪华邮轮。

种类繁多的背后，我们必须考虑对于航母上人员的庞大供应量。航母少则一两千人，多则五六千人。给这么多人准备一日三餐甚至多餐，本身消耗的食材就是一个天文数字。

以美国核动力航母为例，一艘平均拥有5000名舰员，大概会配有70至90名厨师，每天要制作16000至18000份餐，供餐时间从早晨6点一直到午夜12点，每个月要消耗1.3吨的炸鸡、1.3吨鱼肉、3.6吨的培根、3.6吨的牛排、3.5吨土豆、4吨生菜、5.4吨大米、11吨汉堡包、20吨热狗、72000个鸡蛋以及4500升苏打水、6800升牛奶和15000升橙汁。

根据美军公布的资料，一艘核动力航母平均每天消耗价值45000至65000美元的食物，每周需要补充180万美元的食物，这样计算下来，一艘航母在3个月的部署周期内，仅仅食物消耗就达到2100万美元，约合1.3亿人民币！因此我们在网上看到美军航母里面的大餐，甲板上的“烧烤晚会”，这些其实全都建立在极其巨大的物资消耗基础之上，而且对海上后勤保障能力提出了极高要求，一方面是物资的输送手段，一方面必须能够在海外港口进行补给，最好是拥有海外军事基地。

菜谱周期缩短营养更趋均衡

尽管看上去食品的种类非常丰富，但由于受到海上补给和食物储藏手段的限制，航母实际上有一个周期性的菜单来满足官兵的需要。例如美军航母以前执行的是一个21天的菜谱，2007年以后改为一个14天周期的菜谱，最近又开始试验一个7天的菜谱，而法国“戴高乐”号航母一直实行的是14天的菜谱。

从海军的作战特点来看，菜谱的周期缩短，意味着官兵食用汉堡包、热狗这类不健康快餐食品的几率大大降低。尽管从网上照片来看，美军航母的饮食极为丰富。但考虑到美军航母的作战和巡逻压力，很多官兵依然要被迫食用汉堡、热狗这类高热、高脂肪食物，来满足高负荷工作对热量的要求。而且这类食物易于储藏，对补给的压力更小。由此来看，“戴高乐”号航母的伙食很可能比美军还要强上一筹。这不仅是法国人的厨艺更加出色，更是因为法军“戴高乐”号航母的执行任务范围也远小于美军核动力航母，对后勤的压力没有这么大。

现在美军缩减菜谱的周期，舰上官兵自然大为欢迎。新食谱营养更均衡，更有利于舰上官兵健康，特别在主菜中增加了烤鸡肉、烤鱼以及蔬菜和沙拉的比重，降低了快餐的比例。从技术上来说，美军采用的手段是开始大量使用半成品和成品食物，也就是根据营养搭配，将主菜的份量、调料事先搭配好，到了舰上厨师仅仅把每份主食加热好就可以了。这一方面减轻了补给的压力，也降低了舰上厨师的工作压力。虽然口味肯定比不上餐馆的手艺，但是比快餐食品已经大为进步了。