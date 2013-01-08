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【组图】盘点2012全球政要“囧态”

2013-01-08 09:41 来源：环球网 评论(0)T|T

2012年的国际政治舞台可谓是风光无限好，全球范围内多国进行大选，各位政要成为人们关注的焦点。在聚光灯下，政要们言行举止是那么优雅，但他们也会遭遇到难堪的时刻，那些不经意的小动作，便成为摄影师竞相抓拍的焦点。此外，德国总理默克尔“挤眉弄眼”的丰富表情可称之为2012“表情帝”。

当地时间2012年11月20日，英国贝尔法斯特，英国首相卡梅伦宣布，G8领导人将于明年在北爱尔兰出席年度峰会。主会场为弗马纳郡恩尼斯基林附近的厄恩湖高尔夫度假酒店。CFP

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