【组图】盘点20位商业巨子的财富人生和经典语录

生活中，没有人不希望自己的人生焕发出美丽的光辉，没有人不渴望成为生活中的强者，没有人会拒绝生活中种种美好的情感，更不会有人喜欢失败与悲伤。那么， 如何赢得一个成功的人生，创造生命的最大价值呢？ 让许多成功人士现身说法，为我们勾画了种种成功的模式，告诉我们如何来羸得财富，什么是真正的幸福，生命的本身潜藏着的是什么样的力量？

一、钢铁大王-安德鲁.卡内基

安德里.卡内基，通过自己的辛勤努力，抓住机会，一步一步走上成功之路，成为美国的钢铁大王。

经典语录：

苦难是金，永远都不要因为自己所受的苦难而抱怨人生。

对金钱执迷的人是品格卑贱的人。