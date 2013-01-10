盘点毛泽东嫡孙毛新宇少将历年题词集锦

近日，毛泽东唯一的嫡孙、毛岸青与邵华之子毛新宇在全国各地的题词曝光。毛新宇在文学方面颇有天赋，他从1990年起发表文章和作品，其大部分内容都是关于他爷爷的。主要有《便是寻常百姓家》、《不学历史我们永远幼稚》、《我为爷爷唱新歌》、《沿着爷爷的足迹》、《会当击水三千里》、《我随妈妈拍长城》、《赴朝祭扫伯父墓》等文章，出版了《朱元璋研究》、《毛泽东眼中的五大帝王》、《永远的怀念——毛泽东诞辰百年辑录》、《我的伯父毛岸英》等图书，主持过电视专题片《女红军女将军风采录》、《江山如此多娇》；创作了12集电视文学剧本《一代贤后》。图为2012年3月10日，全国政协委员毛新宇在人民大会堂二层的接受记者采访。图为毛新宇现场题字。（文字来源：中国网，本图来源：中新网）