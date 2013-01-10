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张学友退出春晚 盘点放弃上春晚的大腕

2013-01-10 09:34 来源：新华网 评论(0)T|T

不久前，有消息指张学友有望登上2013年央视春晚。1月6日，央视春晚剧组和张学友经纪人发联合声明称张学友将遗憾退出2013年春晚。声明称，因为“未能寻找到一个达到双方心理预期的表演内容和形式”，“四大天王”之一、有“歌神”之称的张学友最终放弃了上春晚的机会。

网友调侃张学友退出央视春晚：歌神不愿假唱

张学友(资料图)

网友调侃张学友退出央视春晚：歌神不愿假唱

1月6日，央视春晚剧组和张学友经纪人发联合声明称张学友将遗憾退出2013年春晚。此消息一出，大部分网友在对张学友无缘春晚深感遗憾的同时，更称张学友的退出为“明智的选择”。而也有部分网友直呼“声明背后必有隐情”，猜测起张学友退出春晚的幕后真相。

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