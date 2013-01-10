【组图】十大明星老板收入揭秘

近年来，李湘已经成功由主持人向女老板转型。她在商界打拼颇有自己的一套，2008年她联合发起并投资成立集策划、投资、制作于一体的芒果影业公司，并投拍了多部电影、电视剧。而后，李湘在“商战”上再次拓展自己的领域，联手博纳影业在娘家长沙开设了一家五星级影院——芒果博纳影院。现在，她不仅是明星，更是一位商界女强人；在经历了感情的坎坷之后，她拥有了安稳甜蜜的生活，也变身为天天宠着小公主的幸福妈妈。

不过，虽然外表非常光鲜，但像李湘这样勇创商界的明星们也是要遵循一切商业规律的。创业成功的明星，同样要如其他创业者一样付出超人的精力和智慧。“明星创业”四个字，“明星”还是修饰词，“创业”才是关键。但凡创业总是艰辛的，倒是成功的创业者，在成熟的商业社会里，通常都是明星。

李湘熟女凶猛

产业：北京快乐星文化传播有限公司、与湖南卫视合作组建芒果影业公司

老板工龄：2004年至今

年收入：约3000万

李氏老板经：讲民主，快乐工作。

2004年，李湘离开主持多年的《快乐大本营》，创办了北京快乐星文化传播有限公司。她与丈夫王岳伦合作拍摄的《十全九美》、《熊猫大侠》等都实现了成本小、票房佳的目标。而今年初李湘出品的《一不小心爱上你》，在同时段以平均收视率1.30、收视份额6.04，排名全国第一。据悉，自李湘结婚后，她的年收入达千万。她既主持，又涉及商业，更是自己出资开拍电影。

对于是如何把公司慢慢做起来的，李湘说就是坚持。“我觉得可能是一种无形的力量，反正就坚持坚持，慢慢地就觉得挺有兴趣，越做越有成就感。然后……我自己不觉得，旁边的人会觉得，我有变化。一天天就成熟了，长大了。为人处事啊，说话的感觉啊，慢慢就有一些变化，然后他们会觉得这种变化非常好。所以我觉得，也挺好的，而且慢慢地公司开始盈利嘛。”