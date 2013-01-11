盘点年少成名的吸金女 坐拥资产千万

在我们还在挤公车，吃盒饭，为了每个月的房租而犯愁的时候，他们已经是坐拥千万资产，梁洛施、刘亦菲已经身价过亿，杨幂、刘诗诗已经成为新生代花旦……

15岁时，刘亦菲就勇闯娱乐圈，凭借一部《金粉世家》一炮而红，接踵而至的是一部部的大片纷纷落到了这个有着天使般美貌的少女身上，和演艺事业一帆风顺相比，刘亦菲的吸金能力也不遑多让，身价早已经位列一线女星的行列，仅取代章子怡代言的某法国品牌就年入千万。

同作为娱乐圈新生代“四小花旦”，杨幂的吸金能力也是不遑多让。一部《宫》令杨幂身价狂翻数倍，电视剧的价格已经叫到了40万一集，令打拼多年很多女星都望尘莫及，而且是有价有市，毕竟现在作为内地最当红的偶像，她主演的电视剧和电影就是票房保证，连备受批评的烂片《孤岛惊魂》都票房破亿，杨幂的号召力可见一斑。