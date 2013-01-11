盘点年少成名的吸金女 坐拥资产千万

在我们还在挤公车，吃盒饭，为了每个月的房租而犯愁的时候，他们已经是坐拥千万资产，梁洛施、刘亦菲已经身价过亿，杨幂、刘诗诗已经成为新生代花旦……
15岁时，刘亦菲就勇闯娱乐圈，凭借一部《金粉世家》一炮而红，接踵而至的是一部部的大片纷纷落到了这个有着天使般美貌的少女身上，和演艺事业一帆风顺相比，刘亦菲的吸金能力也不遑多让，身价早已经位列一线女星的行列，仅取代章子怡代言的某法国品牌就年入千万。
同作为娱乐圈新生代“四小花旦”，杨幂的吸金能力也是不遑多让。一部《宫》令杨幂身价狂翻数倍，电视剧的价格已经叫到了40万一集，令打拼多年很多女星都望尘莫及，而且是有价有市，毕竟现在作为内地最当红的偶像，她主演的电视剧和电影就是票房保证，连备受批评的烂片《孤岛惊魂》都票房破亿，杨幂的号召力可见一斑。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|