揭名嘴李湘艰辛成名路 家庭背景首曝光

李湘是知名的节目主持人，1997年开始主持湖南卫视“快乐大本营”，与何炅一举成名。2001年，主持优而唱的她推出了首张同名专辑《给我新鲜》，主打歌曲《给我新鲜》获“中国歌曲年度总评榜十大金曲”奖，并获中国原创歌曲总评榜“最受欢迎新人”奖。现在的李湘身兼多职，她是电影制片人、主持人、歌手、演员，也是快乐星公司董事长。2009年，李湘顺利产女做起了幸福妈妈。

然而在幸福的背后也有着不为人知的辛酸，李湘曾经做节目做到胃出血，却依然坚守自己的岗位，微笑面对观众。（本文来源：金鹰网 央视网 东方网）