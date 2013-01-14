揭秘十大春晚主播上位史

1月7日下午，央视蛇年春晚剧组通过官方微博公布了2013年春晚主持阵容：朱军、李咏、董卿，毕福剑、撒贝宁、李思思。蛇年春晚全员延续2012年龙年春晚“三老带三新”、“四男两女”的主持阵容。
董卿2005---2012年春晚主播
春晚舞台上的董卿，美丽而聪慧，不愧是央视当红花旦。其实，她的成功还得从她的家庭说起。董卿出身于上海书香门第，她的父亲毕业于上海复旦大学，这在当时可是相当高的学历。俗话说：“虎父无犬女”，董卿自幼学习成绩出色，在小学连跳两级升入初中，1999年毕业于上海戏剧学院，顺利进入东方卫视，而后又进军央视。在2007年欢乐中国行元旦特别节目中，华丽丽的“金色三分钟”救场，使董卿的才气一举展露，难怪这春晚的舞台上总是少不了她的身影。
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