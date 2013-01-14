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解读中共领袖着装变迁 看治国方略

2013-01-14 09:53 来源：凤凰网 评论(0)T|T
中共领袖着装变迁，看治国方略！！

NO.1/16 胡一虎：您还记得父母年轻的时候穿什么样的衣服吗?您还记得自己年轻的时候大家爱穿什么样的衣服吗?一件衣服折射几代人生命里的中国，而不少西方学者甚至正在通过政治人物的着装来解读中国。(图为十七届、十八届中共中央政治局常委合影。)详情请看凤凰卫视1月7日《世界看中国》节目。

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