解读中共领袖着装变迁 看治国方略

NO.1/16 胡一虎：您还记得父母年轻的时候穿什么样的衣服吗?您还记得自己年轻的时候大家爱穿什么样的衣服吗?一件衣服折射几代人生命里的中国，而不少西方学者甚至正在通过政治人物的着装来解读中国。(图为十七届、十八届中共中央政治局常委合影。)详情请看凤凰卫视1月7日《世界看中国》节目。