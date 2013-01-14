揭“新闻女侠”柴静传奇成名史 家庭背景首曝光

柴静是一个让人不自觉便会留意其动向的名记者，从“非典一线”到《新闻调查》，从《面对面》到《看见》，每一次“看见”柴静都有变化——“非典”时的瘦弱勇敢、《新闻调查》时的不依不饶、《看见》时的宽厚知性……她曾出现在非典的第一线，矿难的真相调查，揭露一个个欲盖弥彰的谎言；她曾经故意在节目中反复询问王锡锌关于公款消费的数字，她曾经一人独面黑社会的威胁。
“火柴的柴，安静的静。”这是柴静对自己名字的介绍。人如其名，清秀、自然的脸庞，身材瘦弱，有着女性所特有的文静。但看过她节目的人都知道，她其实是一个内心火热的人，对弱者对社会的深切关怀让她比燃烧的火焰还要热烈。近日，关于“央视最穷主持人”的称号，再一次让柴静走进观众的视线，在北京打拼十几年，柴静依然租房子住的话题引起网友广泛关注，而柴静只是低调的回应：选择自己喜欢的方式活着。（本文来源：光明网 深圳晚报 书摘《中国20位魅力女主播的人生智慧》）
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