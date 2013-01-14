【组图】2012，白宫里的美国总统

2013年1月3日，白宫发布了一组2012年度图片。
图为2012年1月1日，奥巴马在其家乡夏威夷的大海里游泳，他正和家人、朋友一起度过年度圣诞假期
2012年1月24日，奥巴马在国会山发表年度国情咨文讲演之前与在亚利桑那州枪击案中受伤的女众议员吉福兹拥抱
2012年1月25日，第一夫人米歇尔在白宫东室和电视主持人吉米·法论参加套袋跑，他们当时在录制“让我们动起来”倡议两周年特别纪念节目
2012年1月30日，希拉里不小心把她的简报文件掉在椭圆形办公室地毯上，她和副总统拜登对摄影师拍照作出反应
2012年2月1日，奥巴马总统抱着3岁的阿里娜-霍尔姆斯，他随后和霍尔姆斯的家人在椭圆形办公室合影
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