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盘点中共第一代领导人的孙女都在干嘛

2013-01-15 09:30 来源：人民网 评论(0)T|T

中共第一代领导人的孙女 不简单

在毛泽东逝世三十年后，孔东梅——他的外孙女，也是毛氏家族第三代中唯一的女性，正忙碌地在北京、广州、西安等地签售自己的新书：《改变世界的日子——与王海容谈毛泽东外交往事》。

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