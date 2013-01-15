揭宋丹丹家庭背景及成名趣事 曾挺着大肚子上春晚

宋丹丹是我国著名的影视演员，她戏路广，涉猎多种艺术形式，是实力派演技派中的佼佼者，深受广大中国观众所喜爱。我们总是能在各类影视剧和春晚上看见她的身影，然而在看似一帆风顺的演艺之路背后，也有着自己的艰辛，她的三段婚姻更是成为不少人茶余饭后的话题。下面小编就为大家从家庭、婚姻、儿子全方面的揭秘宋丹丹。（本文来源：国际在线 新闻晨报）