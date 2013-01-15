【组图】揭秘中国十年来13大暴利行业

从26个候选行业中选出十三大暴利行业，化妆品业位居暴利行业之首，并盘点中国十年来十三大暴利行业变化。

有俗话说，男怕入错行，女怕嫁错郎。由于行业的性质不同，决定了各行业有不同的发展空间和盈利能力。对于投资者来讲，认准最赚钱的行业，找到最赚钱的公司，以合理的价格买进，这就是最成功的投资。

十三大暴利行业之首

现在：化妆品

男士也许该怀疑，大宝是暴利产品吗？NO。这里的化妆品是指进口高端产品。SK-II著名的神仙水在中国零售价格为560元，而其制造成本仅为人民币 6.5元。惊讶么？就算研发成本都加进去，每单只成本也不超过人民币10元。

资生堂650元/50克的眼霜连包装成本也只有10元不到。而欧伯莱那些 150元左右的低端眼霜成本仅在3元左右。女士们，现在不再认为你们往脸上涂抹的是什么高科技产品了吧？在这里，女士是第一受害大头！

十年前：烟草

烟草如此害人，为什么国家直接立法禁止。现在看来，这是非常幼稚的想法。大家可以去查查中国每年纳税的榜单，烟草是绝对的大户。大家知道，美国数年来表现最好的公司是菲利普·莫里斯烟草，全世界都是如此。