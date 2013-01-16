全球空气质量TOP3国度 找个纯净的地方洗洗肺

这几天，京冀鲁豫鄂赣等地的多个城市空气质量严重污染，其中北京出现了最严重的雾霾天。大多数居民都紧闭门窗，政府也提醒市民“亲们，尽量宅着吧，出门记得戴口罩。”

2012年世界卫生组织曾公布一份全球空气质量排名，爱沙尼亚、毛里求斯及加拿大分列前三名。数据显示，空气质量排名靠前的国家大多数得益于较低的人口密度、优越的气候条件和严格的空气污染控制措施。

就让我们赶紧逃离雾都，嗅着新鲜空气，来场“洗肺游”吧！

TOP1。爱沙尼亚是东欧波罗的海三国之一，首都为塔林。这里是世界卫生组织公布的全球空气质量指数排名第一的国家，森林覆盖率高达47%。境内湖泊、沼泽众多，有许多风景美丽、景色迷人的海湾、海峡和岛屿。爱沙尼亚被誉为四周都是海的美丽国度。因其全球独占鳌头的空气质量，这里也成为了关注健康的现代人首选的“森林洗肺游”圣地。

这里的自然生态系统保持得非常好，爱沙尼亚国土超过半数仍处于原始自然状态，由基本未经人类触及的生态系统主导， 森林、沼泽、湖泊、河流几百年来按照自身的速度演变，极少有人为的干涉。当地人生活在如此美好壮阔的大自然中，热爱和遵从大自然的习性时代相传，犹如其他国度对于宗教信仰一样的热忱。