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看看古代年终奖怎么发？汉代大将军年终奖10万

2013-01-16 09:31 来源：城市晚报 评论(0)T|T

古代有肥水衙门大发过年红包，亦有官员请下属吃一顿了事。

古代有肥水衙门大发过年红包，亦有官员请下属吃一顿了事

每当冬日降临，地方官员往往以为京官购置取暖木炭为名，向六部司官孝敬钱财，此谓“炭敬”。

冬日降临，地方官员往往以为京官购置取暖木炭为名，向六部司官孝敬钱财，此谓“炭敬”

过年了，在正常薪水之外，再给员工或者下属发点儿红包和礼品，作为年终奖励，这个规矩老早就有。

那么，古代朝廷如何给官吏发年终奖呢？据史料记载，古代年终奖最早始于汉代，当时大将军的年终奖金今天折合人民币约10万元。

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