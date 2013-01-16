看看古代年终奖怎么发？汉代大将军年终奖10万

古代有肥水衙门大发过年红包，亦有官员请下属吃一顿了事

冬日降临，地方官员往往以为京官购置取暖木炭为名，向六部司官孝敬钱财，此谓“炭敬”

过年了，在正常薪水之外，再给员工或者下属发点儿红包和礼品，作为年终奖励，这个规矩老早就有。

那么，古代朝廷如何给官吏发年终奖呢？据史料记载，古代年终奖最早始于汉代，当时大将军的年终奖金今天折合人民币约10万元。