揭秘全球十大白手起家女富豪

《2012胡润全球白手起家女富豪榜》上榜人数从去年28人下降到今年22人，上榜门槛保持在10亿美金。今年白手起家女富豪平均财富137亿元， 同比下降6.8%；平均年龄54岁，比去年年长一岁；前5名中有4名来自中国，前10名中有7名来自中国。吴亚军以380亿元的财富再次成为全球白手起家 女首富，同时也是中国女首富。

吴亚军

吴亚军，女，高级经济师。

1993年开始涉足房地产行业，并担任重庆佳辰经济发展有限公司董事长。

1995年参股创建重庆龙湖地产发展有限公司(原重庆中建科置业有限公司)并担任总经理职务至今。任全国人大代表、重庆市工商联(总商会)副会长、重庆市总商会房地产商会副会长。

2011年5月向母校西北工业大学捐赠1亿元，设立“吴亚军奖励基金”，支持西工大的建设发展。

2012年胡润百富榜以380亿元资产位列第八位。

2012胡润房地产富豪榜吴亚军家族以财富350亿元排名房地产富豪榜第二。

2012年10月12日，《福布斯》发布2012年福布斯中国富豪榜单，吴亚军夫妇以390.6亿元位列第五位。

2012年10月19日，以380亿元财富排名胡润全球白手起家女富豪榜第一。