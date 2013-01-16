揭陈佩斯艰辛演艺路 父亲陈强是坚强后盾

陈佩斯，是我国著名的喜剧表演艺术家和小品表演艺术家。上世纪80年代陈佩斯主演的喜剧电影多以“二子”这一形象出现，形成了中国第一个喜剧系列电影“二子系列”。1984年在中央电视台的春节联欢晚会上，他与搭档朱时茂表演小品《吃面条》一炮走红，此后两人搭档表演的多部小品屡获大奖，均深受观众的喜爱，并逐渐形成了其独特的表演风格。然而在陈佩斯成功的背后离不开父亲陈强对他的关爱，陈强总是默默地扮演着“绿叶”的角色支持儿子。（人民网文化频道综合编发 文字来源：华商报 国际在线）