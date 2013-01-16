【组图】柴静被曝已结婚 揭其艰辛成名史

【中国企业家网】（综合）近日，有媒体曝出柴静已婚，老公赵嘉为知名摄影师，消息曝出后，网友的好奇心在微博上得到充分的展现，赵嘉的身家背景在最短的时间内被挖了出来，有网友还在赵嘉微博后跟帖“赵老师居然娶到了公知女神！这下你就是所有公知的敌人了！”

柴静是一个让人不自觉便会留意其动向的名记者，从“非典一线”到《新闻调查》，从《面对面》到《看见》，每一次“看见”柴静都有变化——“非典”时 的瘦弱勇敢、《新闻调查》时的不依不饶、《看见》时的宽厚知性……她曾出现在非典的第一线，矿难的真相调查，揭露一个个欲盖弥彰的谎言；她曾经故意在节目中反复询问王锡锌关于公款消费的数字，她曾经一人独面黑社会的威胁。

美女主持人嫁富豪，似乎已经成为不少人心中公认的准则，但是我们的“新闻女侠”柴静却不落俗套，嫁给了家事不过尔尔的摄影师，下面让我们盘点一下柴静的奋斗历程。