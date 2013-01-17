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【组图】各国小王子与小公主萌照大比拼

2013-01-17 09:26 来源：新华网 评论(0)T|T

当地时间2011年4月14日，丹麦王储菲德列与玛丽王储妃在哥本哈根小岛教堂为他们的龙凤双胞胎举行洗礼，并公布了他们的名字文森特王子与约瑟芬公主。

丹麦公主王子

丹麦公主王子

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