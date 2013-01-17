数据告诉你：月薪一万在北京过的是什么样的生活

月薪一万在北京过的是什么样的生活

数据告诉你：对于一个无房无车，活的还凑合的水平来说，月薪一万在北京过的是什么样的生活。

月薪一万在北京已经算是比较高的工资了吧！很多人的收入离这个关口还很远。话虽如此，但你可知道，在北京这样的城市，月薪一万能过什么样的生活呢？看完这个可能让你飙泪……