冯巩郭冬临春晚跳骑马舞 揭秘冯巩显赫家世

冯巩 郭冬临春晚相声《旧曲新歌》（资料图）

距离2月9日除夕的春晚“荧屏”大餐越来越近，最受关注的2013年央视春节联欢晚会也在众多“爆料”声中露出大幕下的一角。在之前的语言类节目审查后，郭冬临的小品惨被毙掉。但这并不意味他就离开了蛇年春晚的舞台。在12日的审查中，他火线加盟了冯巩的相声剧团队，继续表演《帮帮我》。该小品讲述两位应聘者在应聘途中因打车而闹出的一系列笑话，并结合时事在小品中进行调侃，冯巩还在小品中大跳《江南style》骑马舞。而随着郭冬临的加盟，这个小品又增加了新的亮点。（人民网文化频道综合编发 文字来源：中国青年网 扬子晚报 国际在线 中国政协新闻网 中国新闻网）