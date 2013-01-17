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养生：19种食物吃多会有损健康

2013-01-17 10:06 来源：光明网 评论(0)T|T

有人说：“如果世上没了美食，长寿还有什么意义！”可是你知道吗？如果有的美食你无所顾忌的一吃再吃，吃起来没完没了，很有肯能的一种情况就是：美食还在世上，但你没了！！！

橙子：虽然橙子营养丰富，但是它却含有叶红素。如果吃太多橙子，可能会引发“叶红素皮肤病”、腹痛腹泻、甚至骨头疾病。因此，小朋友每天吃橙子的上限是4只中等体积的橙子。

爆米花：爆米花有很高的铅成分。一旦进入人体，铅就会破坏人的神经、血液、消化系统和造血作用。儿童的排毒系统还没有发育完成，经常吃爆米花的话，可能会导致慢性铅中毒。慢性铅中毒的病症是：没有胃口、腹泻、烦躁、牙肉发紫、发育不正常等。

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