2012那些浮浮沉沉的快消界大佬们（组图）

尽管2012年的世界末日预言被证实是一场虚惊，然而快消大佬们在刚刚过去的这一年年中并不轻松。李宁退隐多年后被迫重新出山，力挽狂澜平息“内乱”；雅芳全球换帅，钟彬娴为业绩下滑“埋单”；汪俊林两度被传接受调查，郎酒前途生死难卜；金志国任期未满闪电辞职，教父出局青岛啤酒何去何从；还有魏应洲，一手主导了康师傅吞并百事中国大戏；可口可乐前任大员孙伊萍，空降蒙牛后如何导航中国乳业这条千疮百孔的大船……2012年，是中国快消界的多事之秋；也是中国快消大佬们的宿命转折。

李宁“王子”出山

即将步入知天命之年的“体操王子”李宁正在经历李宁公司创建以来最痛苦、最黑暗的时期。从2008年北京奥运的飞天一跃，到2012年伦敦奥运重重摔落在地，四年间李宁公司市值蒸发约76%，人们眼中一度最接近耐克、阿迪的品牌，转眼却在中国本土五大体育品牌中净利润垫底。

作为公司创始人，一度退隐、远离公司日常事务多年的李宁不得不重新出山，直接面对为国际化付出的惨痛代价：高盛的抛弃、库存的高企、订单的下降、盈利预警，以及高管人员的大量流失……

“从今天开始，李宁公司要聚焦我们的核心品牌，那就是李宁牌，聚焦我们的核心业务，那就是体育用品，做体育的产品，聚焦我们的核心市场，就是中国国内市场。”出山后不久的李宁对外公布了他的调整战略，而被视为“光荣与梦想”的国际化战略暂时被搁置。去年上半年，李宁关闭了1200家低效门店，经销商被削减为52家；开设旗舰店及折扣店清理库存，被摆上了重中之重的位置。

按照李宁的打算，未来两三年大幅度增加篮球品类的销售份额和比重。为此其以为期10年总价1亿美元的报酬签约N B A超级球星迈阿密热火的德维恩·韦德。此外，李宁重入地产业务，与非凡中国再续“前缘”。一列大手笔的腾挪之后，李宁尚未有明显“起色”，不过板上钉钉的是，20 12年李宁将首度出现亏损，美银美林预计，亏损额在2 .26亿元左右。